حماية المستهلك: إجراءات شديدة ضد المتسببين فى أزمة الأرز (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه يوجد اكتفاء ذاتى من الأرز ولا يوجد عجز فى المحصول، ولكن المشكلة بسبب "أشباه التجار" الذين تسببوا فى ممارسات غير سليمة، وتسببوا فى خلق الأزمة بسبب محاولات التربح.





وقال أيمن حسام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة "CBC"، إن هناك حزمة من الإجراءات الشديدة ضد مضاربات الأرز، والمتسببين فى الأزمة الأخيرة، مضيفا أن أسعار الأرز المحددة من قبل وزارة التموين، عادلة جدا.

وأضاف:"المشكلة القائمة بسبب الأرز وصمة عار فى جبين الكثيرين، بسبب أشباه التجار، ومضاربات الأرز، وبدأنا اكتشاف أن كل واحد معها 20 ألف جنيه اشترى الأرز للمضاربة به، وهذا ما دفع رئيس مجلس الوزراء لوضع أسعار جبرية لتداول الأرز". "من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.

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