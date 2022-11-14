قوافل طبية مجانية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد -

وقالت الوزارة -فى بيان عبر صحفتها بموقع "فيسبوك"- إن القوافل مستمرة من 14 إلى 16 نوفمبر 2022، لرفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة، والحفاظ على صحة الأم والطفل، ورفع الوعى الصحى للأسرة المصرية.

وأشارت إلى إقامة معارض لنوادى المرأة فى أثناء الحملة لتنمية قدراتهن الذاتية، وإكسابهن المزيد من الخبرات، ومعارض للمشغولات اليدوية، والمصنوعات الجلدية، وأعمال الخياطة والتريكو، التى تنجها المنتفعات بعد تدريبهن من خلال مسؤولات نوادى المرأة.