ندوة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية فى «فوسفات مصر» بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد، ندوة توعوية تحت عنوان: "السلوكيات البيئية وأثرها على المناخ" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين، بمقر شركة فوسفات مصر بأبو طرطور بالمحافظة.





وقال مدير المديرية أحمد طليب -فى تصريحات اليوم الإثنين- إن الندوة جرى تنظيمها بتوجيهات من وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، بتفعيل مبادرة "المناخ مسؤوليتى" التى تطلقها الوزارة فى جميع المحافظات. المبادرة التى شارك فيها عمال الشركة، تحت رعاية اللواء أ. ح دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى، نائب المحافظ، جرى خلالها التوعية بأهمية توفير بيئة عمل آمنة ومناخ صحى، وأن تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بكل المنشآت الصناعية يرفع الإنتاج، ويحقق الاستقرار.

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