اللجنة الوطنية لليونسكو تنظم ورشة حول التكيف مع تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرا من الدكتور أشرف العزازى، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، حول تنظيم اللجنة ورشة العمل الإقليمية عن "التوجيه والتدريب وإعداد مشاريع قابلة للتمويل عن التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره"، خلال الفترة من 13 – 15 نوفمبر الجارى، بالمركز الإقليمى للموارد المائية والرى بمدينة السادس من أكتوبر.





وشمل التقرير كذلك، معلومات عن تنظيم مائدة مستديرة يوم 16 نوفمبر 2022 بشرم الشيخ على هامش فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP 27، بالتعاون بين اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ومنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو".

جاء ذلك بحضور الدكتور فؤاد العينى، خبير بقطاع العلوم التقنية وممثل منظمة الإيسيسكو، والدكتورة منال فوزى، رئيس لجنة الإنسان والمحيط الحيوى (ماب) باللجنة الوطنية لليونسكو، والرئيس الأسبق لقسم علوم البيئة بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، ورئيس اللجنة التنسيقية لورشة العمل، والسيد العبسى الأمين العام المساعد للجنة الوطنية، والمهندس طارق السيد، رئيس مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى، ومشاركة نحو 40 مشاركا من جمهورية مصر العربية، والدول العربية، والإسلامية.

وأشار التقرير إلى أن الهدف من ورشة العمل، تعزيز قدرة الكيانات الوطنية والإقليمية على إدارة التمويل المناخى للتعهد بتغير الظروف المناخية فى القطاعات المختلفة من الزراعة والأمن الغذائى إلى إدارة المناطق الساحلية والمناطق الحضرية، فضلا عن الاستفادة من قدرات وخبرات السكان المحليين أصحاب المصلحة وممثلى الحكومة؛ لتطوير مشاريع التكيف مع تغير المناخ القابلة للتمويل المصرفى، وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعى بآليات وشروط مختلف الجهات المانحة ذات الصلة التى تقدم الدعم المادى لمشاريع تغير المناخ، وكذلك تحسين المعرفة بشأن إعداد وتقديم مقترحات المشاريع، وتعزيز تبادل الخبرات وقصص النجاح فى هذا المجال.

وأوضح التقرير أن ورشة العمل تناولت تغير المناخ، باعتباره التحول فى الظواهر الجوية العالمية المرتبطة بزيادة متوسط درجات الحرارة العالمية، وأن هذه الظاهرة أثرت على مختلف الموارد مما جعلها تسبب أضرارا ومخاطر كبيرة للبشرية والكائنات الحية.

وأفاد التقرير بأن مصر تتعامل مع قضية التغيرات المناخية باهتمام كبير، من خلال دراسة تطوراتها على مصر أولا ثم على المنطقة وعلى مختلف دول العالم، خاصة أن مصر من الدول النامية المتأثرة بظاهرة التغيرات المناخية، رغم أنها من أقل دول العالم اسهاما فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى عالميا، والتى تقدر بنسبة 0.6 % من إجمالى الانبعاثات العالمية، إلا أن سياستها فى هذا الملف تتجه لمواجهة آثار هذه الظاهرة.

وأضاف أن النتائج المنشودة لهذه الورشة تتلخص فى تحديث المعارف المكتسبة حول أساسيات ومفاهيم الاتفاقيات الدولية المشتركة لتغير المناخ وأطر عملها، والتعرف على دورة المشروع وكيفية تطوير مقترحات المشروعات القابلة للتمويل، فضلا عن فهم الاختلافات بين المشاريع العلمية والتطبيقية الأخرى ومشاريع التغير المناخى.

وشارك فى فعاليات الورشة، الدكتور أحمد كامل، عضو لجنة الإنسان والمحيط الحيوى (ماب) باللجنة الوطنية لليونسكو، وأستاذ بقسم النبات والميكروبيولوجى بكلية العلوم جامعة القاهرة، والدكتور أحمد محمد، خبير بالمركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RECREE)، بالإضافة إلى عدد من الخبراء بالدول العربية والإسلامية والأوروبية.