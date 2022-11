انت الان تتابع خبر وظائف خالية في التعليم.. الوزارة كشفت الأوراق المطلوبة التفاصيل كاملة هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن وظائف خالية في التعليم لكلاً من المعلمين والإداريين للالتحاق في فريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وهي التي تكون في الفترة من 13 نوفمبر إلى 20 نوفمبر 2023.

مدارس متوفر فيها التقديم على وظائف التربية والتعليم

وحرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على توفير الكثير من الوظائف الخالية، وذلك لأن الوزارة تؤمن بدور المعلم في العملية التعليمية التعليمية، وهذا ما يكون له تأثير مميز على انتظام السير الخاص بالعملية التعليمية، والتأثير الخاص به عل ى السلوكيات ويكون التقديم من هنا

مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا، ومدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالشيخ زايد، ومدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية، بجانب إلى مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.

مميزات وظائف وزارة التربية والتعليم

وأضافت الوزارة أنه سوف يقدم المعاملين في مدارس حكومية وحكومية لغات وإدارات ومديريات تعليمية محددة لكل مدرسة، وهذا ما هو مكتوب في الإعلان، ويتوفر التقديم لكل الوظائف من خلال الموقع الرسمي، وتكون لوظائف علمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفنى، وفيما يتعلق بالوظائف المتخصصة الفنية فيتاح لمعلم التعليم الفني فقط، وسوف يتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من ناحية الجهة الخاصة بالعمل، وتقدم للكثير من المؤهلات.