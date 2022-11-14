انت الان تتابع خبر معاش تكافل وكرامة.. تحذير مهم لكل أصحاب البطاقات قبل يناير 2022 قبل توقفه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعتبر توقف بطاقة صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة من أكثر الكلمات التي يبحث عنها العديد من المواطنين، وهي التي تسببت في إثارة حالة من الجدل الكبير بين كل المواطنين أصحاب بطاقات الدعم النقدي، وأنهم خائفون كثيراً بخصوص توقف البطاقات ووقف جميع مستحقاتهم بدءاً من أول يناير 2023.

بطاقات الدعم النقدي تكافل وكرامة