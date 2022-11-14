انت الان تتابع خبر معاش تكافل وكرامة.. تحذير مهم لكل أصحاب البطاقات قبل يناير 2022 قبل توقفه والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر توقف بطاقة صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة من أكثر الكلمات التي يبحث عنها العديد من المواطنين، وهي التي تسببت في إثارة حالة من الجدل الكبير بين كل المواطنين أصحاب بطاقات الدعم النقدي، وأنهم خائفون كثيراً بخصوص توقف البطاقات ووقف جميع مستحقاتهم بدءاً من أول يناير 2023.
بطاقات الدعم النقدي تكافل وكرامة
وحرصت الحكومة على تحذير جميع المواطنين الذين يحصلون على معاشات تكافل وكرامة، وأيضاً عدم تغيير بطاقات صرف المعاش لبطاقة ميزة، وجاءت رسالة وزارة التضامن لكل أصحاب المعاش الذي يخص تكافل وكرامة، وهي تأتي بأهمية التوجه لمكاتب الوحدات الاجتماعية في المحافظات لاستلام بطاقة ميزة والعمل على تسليم البطاقات القديمة حتى لا تتوقف لصرف المستحقات الشهرية، ويكون بحد أقصى في بداية يناير 2023.
حالات يقف فيها معاش تكافل وكرامة
- يتم اخراج الأب المستفيد من معاش تكافل وكرامة أبنائه من المدارس.
- وأيضاً عدم قيام الاسر والأشخاص الذين يستفيدون من معاش تكافل وكرامة باستبدال بطاقة صرف المعاش القديمة في بطاقة ميزة البنكية جديدة.
- وحالات التي يكون فيها رفض وإعطاء منح معاش تكافل وكرامة، ويوجد 10 أسباب لرفض جميع المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة.
أسباب رفض المتقدمين للحصول على معاش وكرامة
- يكون لديه أرض زراعية تصل قيمتها بأكثر من فدان.
- ويكون لديه استثمارات في مجال العقارات غير محل السكن الذي يخصه.
- والشخص الذي يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص.
- والشخص الذي يعمل في هيئة القوات المسلحة أو الشرطة وتقاضي المعاشات منها.