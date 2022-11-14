good water.. قصة أول زجاجة مياه مصري صديقة للبيئة في قمة المناخ

انت الان تتابع خبر ..good wate قصة أول زجاجة مياه مصري صديقة للبيئة في قمة المناخ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - غرض الأول والأساسي من تقديم عبوة المياه صديقة للبيئة good water في قمة المناخ، هو التخلص من استعمال البلاستيك المخصصة لتعبئة المياه فيها وتداولها بشكل مميز وصديق إلى البيئة حالياً.

مكونات مياه good water المصرية

والهدف الأساسي من تقديم زجاجات مياه صديقة للبية، هو أنه العام الماضي تم إلقاء 2.8 مليون طن من النفايات البلاستيكية في البحر المتوسط، ولذا الغرض الأساسي من تقديمها مياه good water لتشجيع المستهلكين لتغيير عاداته التي تتعلق بشراء المياه ليتم اختيار كل العبوات صديقة البيئة بدلاً من تقديم البلاستيكية.

ويقوم مشروع المياه الصديقة للبيئة good water أول عبوة مياه معدنية مصرية مصنوعة من المواد النباتية، وتستعمل أغطيتها المصنوعة من البوليمر الحيوي المشتق من قصب السكر، وأيضاً يستطيع مرة أخرى زراعتها كنباتات تمتص ثاني أكسيد الكربون.

وهي تتكون بشكل رئيسي من الخشب والألياف التي تستخرج من داخل الغابات مدارة بشكل مسؤول ومصادر أخرى صديقة إلى البيئة، وهذا بجانب تعبئة المياه كرتونياً وتمتلك تأثيراً بيئياً أقل بكثير التي تستعمل في العبوات البلاستيكية أو الصفيح، وتحافظ بشكل على نقاء المياه الأصلي “تحميها من الضوء” وتعمل على تعقيمها قبل التعبئة.