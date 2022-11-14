أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 14 نوفمبر 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تنطلق فعاليات اليوم الأول من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، بعرض فيلم "مناخ أكثر برودة" لـ جميس آيفورى- جايلز جارنر، مدة العرض 72 دقيقة، تعقبه ندوة بحضور مساعد المخرج.

القاهرة

يفتتح رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدى صابر، معرضا للفن التشكيلى بعنوان "الحياة تبدأ بعد الستين" للفنانة إيمان غانم، وذلك فى السادسة والنصف مساءً، بقاعة زياد بكير للفنون بالأوبرا.

القاهرة

تنظم دار الأوبرا المصرية أمسية ثقافية تحت عنوان "اللغة العربية والأطفال ..شعرا ومسرحا وغناء"، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

الرياض

تستضيف السعودية المؤتمر الدولى العاشر لجمعية الأمن الصناعى فى الشرق الأوسط، والذى يستمر لمدة أربعة أيام.

جاكرتا

يجتمع الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى إندونيسيا، مع الزعيم الصينى شى جين بينج، فى أول لقاء وجهاً لوجه منذ توليه منصبه.

أمستردام

يتوجه الأمين العام لحلف شمال الأطلنطى "ناتو" ينس ستولتنبرج إلى هولندا، لعقد مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الهولندى فوبكه هويكسترا ووزيرة الدفاع كايسا أولونجرن.