أمطار متوقعة خلال ساعات.. تفاصيل درجات الحرارة اليوم

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد، فرص هطول أمطار خفيفة، اليوم الإثنين، على مناطق من شرق القاهرة، وخفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، قد تكون متوسطة على مطروح، وخفيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء.





وقالت الهيئة، إن اليوم يشهد طقسا خريفيا ليسود الطقس المعتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناءـ والمائل للحرارة على شمال الصعيد والمائل البرودة ليلا على جميع الأنحاء. وعن درجات الحرارة، اليوم الاثنين، فجاءت كما يلى: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة. الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجة. مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة. سوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة. قنا العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة. أسوان العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.

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