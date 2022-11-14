تقلبات وأمطار.. ماذا سيحدث فى الطقس خلال 6 أيام؟

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس خلال أسبوع

وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة ليلا على جميع الأنحاء.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أهم الظواهر المؤثرة والمتوقعةخلال طقس اليوم الإثنين، على جميع الأنحاء.

وأضافت أنه من المتوقع اليوم، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناه قد تمتد خفيفة إلى مناطق من شرق القاهرة، مع استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على محافظة مطروح.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.