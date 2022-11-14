أبو ليمون: دعم أهالى المنوفية بـ 3 آلاف طن من الأرز الشعير

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا، فى إطار التنسيق بين محافظ المنوفية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لوفير جميع السلع والمتطلبات الأساسية للمواطنين، بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم.

ولفت المحافظ إلى أنه سيتم تبيض تلك الكمية بأحد المضارب المتعاقدة مع هيئة السلع التموينية بقرية سبك الضحاك، التابعة لمركز الباجور؛ تمهيداً لتعبئتها وتوزيعها على المعارض والشوادر بمراكز ومدن المحافظة كافة؛ لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين.

وفى هذا الصدد، وجَّه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية، بأهمية التعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، بتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة أمام المشاركين بالمعارض من أصحاب السلع والتجار؛ لتوفير المواد الغذائية، فضلاً عن المرور الدورى على المعارض للتأكد من توافر جميع السلع وإتاحتها بالكميات الكافية أمام المواطنين.