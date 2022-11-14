حماية المستهلك: لدينا اكتفاء ذاتى من الأرز وهناك أشباه تجار يستغلون الأزمة

جدة - نرمين السيد - وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" والمذاع على قناة cbc، أنه لدينا اكتفاء ذاتى من الأرز وهناك أشباه تجار يستغلون الأزمة العالمية ويحتكرون السلع. وأشار إلى أن هناك منظمة لتسعير الأرز وسوف يتم مخاطبة تجار الجملة أيضا حتى يكون تحت تلك المظلة بسبب أن السلع الأساسية الهامة لابد وأن تكون تحت مظلة الدولة ليتم توفير بسعر عادل لجميع المواطنين.

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