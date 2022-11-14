الأرصاد تعلن عن 3 ظواهر مؤثرة على طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم
وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن يسود اليوم الإثنين، طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد، يكون مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وأضافت أنه من المتوقع اليوم، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناه قد تمتد خفيفة إلى مناطق من شرق القاهرة، مع استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على محافظة مطروح.
ولفتت إلى وجود الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود رياح معتدلة على معظم الأنحاء.
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