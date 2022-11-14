تمتد إلى شرق القاهرة.. أماكن سقوط الأمطار اليوم

جدة - نرمين السيد - أماكن سقوط الأمطار اليوم

وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة ليلا على جميع الأنحاء.

وأضافت أنه من المتوقع اليوم، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناه قد تمتد خفيفة إلى مناطق من شرق القاهرة، مع استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على محافظة مطروح.

ولفتت إلى وجود الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود رياح معتدلة على معظم الأنحاء.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط، أشارت الأرصاد إلى أنها ستكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لـ حالة البحر الأحمر، توقعت الأرصاد إلى أنها ستكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.