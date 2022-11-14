وزير التعليم العالى يبحث مع سفيرة الإمارات سبل التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء اليوم السفيرة مريم الكعبى سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المُشترك بين البلدين فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، وذلك بمقر الوزارة.





فى بداية اللقاء، أكد الوزير قوة ومتانة العلاقات المُتميزة التى تجمع بين مصر والإمارات العربية المتحدة، على كافة المستويات والأصعدة، لاسيما التعاون العلمى، والثقافى، والتعليمى، والتى تعد نموذجًا يُحتذى به فى العلاقات العربية والإقليمية.

وخلال اللقاء استعرض الدكتور أيمن عاشور الخطة الإستراتيجية للوزارة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى لمُجابهة الآثار المُترتبة على التغيرات المُناخية، مشيرًا إلى دور الجامعات المصرية والمراكز البحثية فى إعادة توجيه بوصلة العلوم والتكنولوجيا والابتكار نحو البحوث والابتكارات الخضراء، واتخاذ ما يلزم من تعديلات فى البرامج والمُقررات الدراسية بالجامعات، كذلك عقد العديد من الندوات وتنظيم المسابقات فى مجال الحد من التغيرات المُناخية؛ لزيادة وعى الطلاب والشباب الجامعى بأهمية ملف التغيرات المُناخية؛ باعتباره قضية هامة للغاية.

كما تطرق اللقاء إلى مُناقشة سبل التعاون فى تنفيذ مخرجات مؤتمر COP27 المنعقد فى مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الجارى؛ وتستضيفه الإمارات فى العام القادم، وضرورة التنسيق بين البلدين فى هذا المؤتمر.

ومن جانبها، قدمت سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة الشكر للدكتور أيمن عاشور، مؤكدة عمق العلاقات المصرية الإماراتية على كافة المستويات، مما يعكس التفاهم والتناغم بين الدولتين الشقيقتين.

كما أشادت الكعبى بالدور الريادى لمصر فى مجال التعليم، مشيرة إلى اهتمام دولة الإمارات بمجال التعليم، وذلك من خلال إطلاق عدة مبادرات، تركز جميعها على تنمية وتدريب العقول البشرية.