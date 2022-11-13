التنمية المستدامة لـ"إكسترا نيوز": مصر أطلقت مبادرات بالقمة لاقت ردود فعل قوية وإيجابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 11:39 مساءً - قال الدكتور عماد الدين عدلى رئيس المنتدى المصرى للتنمية المستدامة، إن مصر حققت مجموعة من المبادرات فى مجالات مختلفة.

وذكر عماد الدين عدلى خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية اعتمدت مجموعة من المبادرات فى مجال المياه وتم الاتفاق عليها وفاق حجم تمويلها 2 مليار دولار، مشيرا إلى أن جميع المبادرات المصرية التى أطلقتها مصر فى القمة لاقت ردود فعل قوية وإيجابية.

وأشار إلى أن التصريحات التى خرجت من الدول والهيئات المانحة توضح أن هناك إستعداد قوى جدا وتعبر عن أننا فى إتجاه التنفيذ، موضحا أن بعض المبادرات التى خرجت سواء لمصر أو أفريقيا تؤكد أننا على الطريق.