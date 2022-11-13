معلومات الوزراء: زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بالاقتصادات النامية

جدة - نرمين السيد - كشف تقريرًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر العالمى فى الربع الثانى من عام 2022 بلغت ما يقدر بـ 357 مليار دولار، بانخفاض 31٪ عن الربع الأول و7٪ أقل من عام 2021، مما يشير إلى انخفاض ثقة المستثمرين بسبب الأزمات المتعددة، وارتفاع معدلات التضخم والفائدة ومخاوف من ركود قادم.





ولفت التقرير الذى نشره مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع إلى مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إلى انخفاض التدفقات إلى الاقتصادات المتقدمة بنسبة 22٪ فى الربع الثانى من عام 2022 مقارنة بعام 2021، فوصلت إلى نحو 137 مليار دولار، فى حين أظهرت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى الاقتصادات النامية بعض المرونة، حيث زادت بنسبة 6٪ لتصل إلى 220 مليار دولار. هذا، ولا تزال آفاق الاستثمار الأجنبى المباشر العالمى فى عام 2022 قاتمة بسبب الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية المتعددة الجارية، وتشديد الأوضاع المالية، وزيادة حالة عدم اليقين بين المستثمرين.

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