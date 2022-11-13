التنمية المحلية: التوسع فى المشروعات الخضراء الذكية لمواجهة تغيرات المناخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 10:28 مساءً - استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمقر الوزارة وذلك لمناقشة وعرض الموقف التنفيذي للمشروعات التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة، ومنها البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومبادرة 100 مليون شجرة، والإجراءات التى تقوم بها المحافظة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين العامة طبقاً لقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء .

في إطار اللقاءات الدورية مع السادة المحافظين لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص المشروعات القومية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية .

كما تابع الوزير أيضاً استعدادات محافظة الجيزة لاستقبال الأمطار، وجهود المحافظة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والاهتمام بحل شكاوى المواطنين.

وأكد اللواء هشام آمنة علي تقديم الدعم الكامل للمحافظة في سبيل تذليل كافة المعوقات التي تحول دون انتهاء المشروعات الجاري تنفيذها في كافة القطاعات الخدمية في وقتها المحدد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة نهو كافة الأعمال بالقرى المنفذ فيها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ ما يقرب من 1136 مشروع خلال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بمركزى الصف وأطفيح باستثمارات 10 مليارات جنيه لدعم البنية التحتية والارتقاء بالخدمات فى مجالات الإسكان و الصحة و التعليم و النقل، وتستهدف المبادرة التوسع خلال المرحلة الثانية لها فى 83 قرية بمراكز منشأة القناطر والعياط والبدرشين، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية وحياة كريمة للمواطنين، وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالقرى المستهدفة.

وتناول اللقاء استعدادات الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة لموسم الأمطار، حيث أشار اللواء أحمد راشد إلى تنفيذ 12 بحيرة تجميع لمياه الأمطار والسيول بمركزي الصف وأطفيح بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى بتكلفه نصف مليار جنية، كما تم دعم الأحياء والمراكز بسيارات شفط للامطار، مع القيام دوريا بأعمال تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار للتعامل الفوري مع أية إضطرابات جوية خلال موسم الشتاء الي جانب المراجعة الدورية لحاله أعمدة الانارة وتغطية أي كابلات ومصادر كهربائية مع إزالة الوصلات العشوائية حفاظا على السلامه العامة للمواطنين .

وخلال الاجتماع... شدد اللواء هشام آمنة على تكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والمحال بالمحافظة، ومتابعة الأسعار للتصدي إلي جشع بعض التجار إلي جانب التوسع في توفير المنافذ السلعية الحضارية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وذلك بالتعاون مع كافه الجهات المعنية، موجها بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة وكبار التجار للتوسع فى إقامة المعارض ومنافذ البيع الثابتة والمتحركة.

كما تناول اللقاء متابعة جهود محافظة الجيزة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بالجيزة خلال المرحلة الثالثة من الموجة 20 لازالة التعديات على أملاك الدولة بإزالة 278 مبنى مخالف على مساحة 42,4 ألف متر مربع اضافة الى استعادة 34 فدان أراضى زراعية، موجهاً برصد ومتابعة أي تعديات ومخالفات بناء وإزالتها على الفور وفرض هيبة الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.

أكد الوزير خلال اللقاء علي ضرورة متابعة نبض المواطنين في الشارع والاستجابة الفورية إلي شكاوي المواطنين والعمل علي حلها، مشدداً على ضرورة الرد علي الشكاوي الواردة بمنظومة الشكاوي الحكومية خلال المدة المحددة .

كما ناقش الوزير مع محافظ الجيزة بعض الموضوعات المتعلقة بمنظومة المخلفات بالمحافظة، وآليات تفعيل منظومة الجمع المنزلي، ووجه اللواء هشام آمنة بضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات والتخلص الآمن منها خاصة فى الشوارع الرئيسية والفرعية ونقلها إلى المدفن الصحي بمدينة شبرامنت، لافتاً إلى أن المحافظة تعاقدت على تنفيذ 171 مشروعاً لتحسين منظومة النظافة بتكلفة 158 مليون جنيه.

كما حرص اللواء على متابعة جهود المحافظة فيما يخص المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة ، موضحاً أنه سيتم توريد 400 ألف شجرة بالمحافظة لزراعتها فى الشوارع والميادين والحدائق المركزية بالمحافظة، موجهاً بالتوسع فى تنفيذ المشروعات الخضراء الذكية صديقة البيئة بالمحافظة لتعزيز مواجهة التغيرات المناخية والانبعاثات الكربونية فى الهواء، وهو ما يعكس جهود الدولة فى التعامل مع البعد البيئي، تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وتابع اللواء هشام آمنة جهود المحافظة فيما يخص تنفيذ قرار د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع الرئيسية و الميادين، لتحقيق وفر فى الطاقة المستخدمة، وكذا جهود أجهزة المحافظة فى تطبيق المواعيد المقررة لغلق المحال التجارية، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات التي تقوم بها الادارات المعنية علي المطاعم والمقاهي والكافيهات للتأكد من الالتزام بالإجراءات ومواعيد الغلق .

وأكد اللواء أحمد راشد على أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم مع الكافيتريات والكافيهات والمقاهي المخالفة لتطبيق مواعيد الاغلاق المقررة وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

كما شهد اللقاء أيضاً استعراض معدلات تنفيذ مشروعات تطوير الطرق الداخلية والرئيسية وخطط الرصف وإنشاء بعض المحاور الجديدة و تطوير المناطق غير المخططة والأسواق بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم .

وأضاف محافظ الجيزة أن المحافظة تقوم بتطوير 24 منطقة غير مخططة بتكلفة نصف مليار جنيه، كما يتم حاليا تطوير 11سوق حضارى و 44 مدرسة لتقليل الكثافات فى الفصول، اضافة إلي تنفيذ محطات مياه جديدة لمواجهة انقطاعات المياه وتحسين مستوي الضغوطات .