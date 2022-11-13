رئيس جهاز حماية المستهلك: تفقدنا 33 ألف منشأة وحررنا 9700 محضر مخالفة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 10:28 مساءً - أكد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنهم مروا على أكثر من 33 ألف منشأة على مستوى الجمهورية وحرروا حوالي 9700 محضر، مفيدا بأن أكثر من 50% من المخالفات التي تم تحريرها عدم إعلان أسعار على السلع.

وأضاف المهندس أيمن حسام الدين، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن عقوبة عدم إعلان الأسعار على السلع تصل إلى 2 مليون جنيه إنما قرار إغلاق المنشآت شأن المحليات، مؤكدا أن تأثير هذه الحملة القوية يظهر خلال شهر أو 45 يوما.

وتابع: "مش بننزل من خلال جهاز حماية المستهلك بشكل عشوائي واحنا مررنا على 3 آلاف حي، وكنا بننزل ببيانات ومعلومات وعندنا اليات مختلفة"، لافتا إلى أن شكاوى المواطنين لها دور في ضبط الأسعار في السوق.