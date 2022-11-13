الكهرباء: مشروعات الطاقة النظيفة تؤدى لتوطين صناعة مستلزمات الهيدروجين الأخضر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 10:28 مساءً - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات إيجابية في استدامة مشروعات الطاقة النظيفة، موضحة أن هذه الخطوات الجادة شجعت وكالات التمويل العالمية والبنوك العالمية لتمويل مصر بسبب الجدية لأخذ خطوات في استدامة الطاقة النظيفة.

وأشار الدكتور أيمن حمزة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أن جزء من محطات الكهرباء التي تعمل لإنتاج الطاقة بالوقود والغاز الطبيعي سيتم استبدالها بمصادر الطاقة المتجددة من الرياح في مصر، ومزج الهيدروجين مع الغاز لخفض الانبعاثات.

وتابع: "جميعنا تابعنا توقيع مصر مع خبرات الشركات العربية والعالمية والتوسع للعمل في مصر بما تقدمه من أراضي وتسهيلات ودارسات تشجع المستثمرين أنهم يدخلوا في المشروعات النظيفة"، مؤكدا أن هناك مستثمرين ضخوا استثماراتهم في مصر والموقف تغير ولدينا قائمة كبيرة من شركات كبرى كلها تسعى إلى ضخ استثماراتها في مصر مما يؤدي لتوطين هذه الخبرة على أرض مصر وتوطين صناعة المستلزمات الخاصة بالهيدروجين الاخضر أو انتاج الطاقة من الرياح.