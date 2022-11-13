عبد المنعم سعيد: مصر خرجت من منتدى المناخ ”كوب 27” منتصرة على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 10:28 مساءً - قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن مصر خرجت من منتدى المناخ "كوب 27" منتصرة على الإرهاب، خاصة أن جماعة الإخوان الإرهابية قامت بتعبئة إعلامية رهيبة للتظاهرات في 11/11.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع الإعلاميان نشأت الديهي وعمرو عبد الحميد ، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن مصر تخرج من الأزمة الاقتصادية خلال الفترة الراهنة، وهذا واضح في عقد الكثير من الاتفاقيات الاقتصادية في قمة المناخ.

وعن الحرب الروسية الأوكرانية ، قال عبد المنعم سعيد، إن دخول القوات الأوكرانية إلى خيرسون ومطاردة القوات الروسية، يعتبر نقطة فاصلة في الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفًا أن المتحدث الرسمي باسم القوات الروسية تحدث بأن وزارة الدفاع هي من أعطت الأوامر بالانسحاب من خيرسون، وبعد ذلك قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم الحضور لمؤتمر قمة الـ20.