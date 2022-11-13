جناح مكتب شكاوى المرأة يوفر محامين وأخصائيين نفسيين بـCOP27

وأكدت نورهان زينهم،فى تصريح لها اليوم، أنه يتم اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الشكاوى المستقبلة، واتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا للقانون المصرى ومدونة السلوك الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ.
وأوضحت أنه فى حالة وجود أى شكوى أو استفسار يمكن تقديم الشكاوى عبر قنوات الإستقبال المختلفة سواء من خلال نقاط المساعدة الموجودة فى الجناح الخاص باستقبال الشكاوى بالمنطقة الخضراء، أو من خلال الخط الساخن "15115" الذى يعمل 24 ساعة يوميا أو عبر الواتساب على رقم " 01007525600 20+".
تجدر الإشارة إلى أن مكتب شكاوى المرأة هو الآلية الوطنية لتلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة واحالتها لجهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، ومن ثم إبلاغ السلطات العامة عن أية انتهاكات لحقوق وحريات المرأة.
ويقدم المكتب المشورة النفسية والقانونية ضمن إختصاصات المكتب بشكل عام فى 12 اختصاصا وتصنيفا خاصا بشكاوى السيدات، ومنهم شكاوى العنف ضد المرأة.
جدير بالذكر أن المجلس القومى للمرأة يشارك فى قمة المناخ الـCOP27 فى إطار مجموعة من البرامج والأنشطة التى ينفذها المجلس لتمكين المرأة ومشاركتها فى صناعة القرار فيما يخص قضايا التغير المناخى واعتبار النساء صناع للتغيير بوصفهن الأكثر تأثرا للصدمات البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتغير المناخى، وكل ذلك لتحقيق الانتقال البيئى العادل للمرأة من خلال إتباع أنماط اجتماعية واقتصادية مستدامة من شأنها تقليل الصعوبات التى تواجه الأفراد الأكثر تأثرا بالأزمة "ومنها المرأة" حتى يتم خلق فرص جديدة يستفيد منها الأفراد بشكل مباشر.
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