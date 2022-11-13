تعزيز مستشفى شرم الشيخ الدولى بـ250 فرد من الفرق التمريضية المتميزة

جدة - نرمين السيد - وأشار "السبكى"، أن هذا المؤتمر يمثل فرصة ذهبية للتأكيد على التزام مصر بدعم وتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ، موضحًا أن كافة القطاعات والجهات المصرية تدرك تمامًا حجم المسئولية المُلقاة على عاتق الدولة المصرية كرئيس للمؤتمر، وبالتالى أصبح لزامًا علينا القيام بدورنا فى التأمين الطبى للمؤتمر على الوجه الأكمل، سواء على مستوى تعزيز القوى البشرية من كوادر طبية وغير طبية أو دعم لوجيستى، وذلك داخل مستشفياتنا سواء مستشفى شرم الشيخ الدولى، التى باتت أول مستشفى مصرى يحصل على الاعتراف العالمى من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء "GGHH"، وكذلك مستشفى هيئة الرعاية الصحية المُصغر الميدانى، الذى يضمن التأمين الطبى لكافة الوفود المشاركة بـ"Cop27"، مؤكدًا على التزام كافة القطاعات والجهات لإنجاح هذا الحدث العالمى الضخم.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، نقيب التمريض، عضو مجلس الشيوخ، المشرف العام على التمريض بمنظومة التأمين الصحى الشامل، أنه فى إطار الاستعدادات للمشاركة بالتأمين الطبى لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى "Cop27"، تم تأهيل الطواقم التمريضية وفق أحدث الممارسات الطبية العالمية، وذلك لتقديم الخدمة التمريضية لضيوف المؤتمر بمختلف التخصصات الطبية والعلاجية وخصوصًا التخصصات الدقيقة والحركة وعالية الندرة.

وأشارت "محمود"، إلى تدريب الفرق التمريضية على إجادة المهارات اللغوية ومهارات الاتصال، وذلك بما يليق باستقبال الوافدين والتعامل مع الوفود الأجنبية من المترددين على المستشفيات، حيث تم تدريب الأطقم التمريضية على إجادة عدة لغات كالإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية، إضافة إلى تدريبهم على آليات التواصل الفعال لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية المتميزة.