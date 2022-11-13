«التعليم» تُصدر كتابًا دوريًا لمتابعة توزيع الوجبات المدرسية يوميًا

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم كتابًا دوريًا بشأن متابعة توزيع الوجبات المدرسية، وذلك فى إطار حرص الوزارة على التأكد من وصول الوجبات المدرسية إلى الطلاب من خلال الوزارة، والشركة الموزعة.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الأحد، وجهت الوزارة المديريات التعليمية بما يلى: "كل مدرسة تُشكل لجنة برئاسة مدير المدرسة، وكل عضو من أعضاء اللجنة يوزع الوجبات على عدد من الفصول ويُعد تقرير عن التوزيع والغياب اليومى، ويتولى مسؤول التطوير التكنولوجى أو من ينوب عنه إدخال البيانات فى التطبيق الخاص الذى تم إعداده لمتابعة توزيع الوجبات المدرسية". كما نص الكتاب الدورى على أن الوزارة تتولى إعداد اسم مستخدم، وكلمة سر لكل مدرسة، وسيتم التطبيق التجريبى لمدة أسبوعين من تاريخه بمحافظة السويس؛ تمهيدًا للتعميم على كافة المحافظات. كما تتولى الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية "المتابعة وتقويم الأداء"، متابعة جميع الإجراءات التى تمت بشأن منظومة التغذية المدرسية منذ البداية، وما تقرر بعاليه، والعرض على الوزارة.

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