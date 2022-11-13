الخارجية الفلسطينية تعزى مصر فى ضحايا حافلة الدقهلية

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، عن تعازيها الحارة لمصر جمهورية مصر العربية عن سقوط عدد من الضحايا نتيجة انقلاب حافلة بمحافظة الدقهلية أدى إلى وفاة 20 شخصًا بينهم طلاب وأطفال ووقوع إصابات.





وقالت الوزارة -فى بيان صحفى- إنها إذ تعرب عن وقوفها الدائم الى جانب مصر الشقيقة، فهى تتقدم بأحر التعازى وصادق المواساة لأسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

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