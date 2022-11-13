«التعليم» تفتح باب التقدم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وبحسب بيان صحفى، اليوم الأحد، أوضحت الوزارة أن المدارس المتاح التقدم إليها هى: مدرسة محمود العنانى للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا، ومدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالشيخ زايد، ومدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية، بالإضافة إلى مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.
وأضافت أنه يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة كما هو موضح بالإعلان، ويتاح التقديم لوظائف معلمى المواد الثقافية من معلمى التعليم العام والفنى، وفيما يتعلق بالوظائف المتخصصة الفنية فيتاح التقديم لمعلمى التعليم الفنى فقط، وسيتم التعامل مع الناجحين فى الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التى تم التقديم للالتحاق بها.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم توفير العديد من المميزات للمعلمين والإداريين الذين يقع عليهم الاختيار للعمل بالمدرسة مثل: التدريب التقنى عالى الجودة على أيدى خبراء معتمدين، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل متميزة لهم، وحصولهم على حوافز معنوية ومادية مرتبطة بجودة الأداء.
للتقديم، يرجى تحديد الوظيفة المراد التقدم إليها وقراءة شروطها والأحكام الموضحة بالتفاصيل عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى http://tawzef.emis.gov.eg/، ومن خلال الملف المرفق.
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