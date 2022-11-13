جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى صدر عن محافظة الأسكندرية، اليوم الأحد، فإن الأجهزة التنفيذية تابعت أعمال الانتهاء من رفع تجمعات مياه الأمطار فى عدد من شوارع العجمى بعد تعرض الحى لسقوط أمطار غزيرة متواصلة فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحى بنطاق الحى، الأمر الذى أدى إلى تأثر الحركة المرورية بعدد من شوارع الحى.
وأوضح البيان أنه تم الدفع بـ 30 سيارة ومعدة صرف صحى و3 بدالات للتعامل مع الموقف وتصريف مياه الأمطار، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل رفع حالة التأهب ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الأسكندرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رفع درجة الاستعداد والطوارئ لتصريف تجمعات مياه الأمطار بالأسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.