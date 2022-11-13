رفع درجة الاستعداد والطوارئ لتصريف تجمعات مياه الأمطار بالأسكندرية

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى صدر عن محافظة الأسكندرية، اليوم الأحد، فإن الأجهزة التنفيذية تابعت أعمال الانتهاء من رفع تجمعات مياه الأمطار فى عدد من شوارع العجمى بعد تعرض الحى لسقوط أمطار غزيرة متواصلة فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحى بنطاق الحى، الأمر الذى أدى إلى تأثر الحركة المرورية بعدد من شوارع الحى.

وأوضح البيان أنه تم الدفع بـ 30 سيارة ومعدة صرف صحى و3 بدالات للتعامل مع الموقف وتصريف مياه الأمطار، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل رفع حالة التأهب ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الأسكندرية.