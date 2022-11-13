رئيس جامعة المنصورة: تكثيف الزيارات الطلابية الميدانية للمشروعات القومية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف يوسف خاطر تكثيف الزيارات الطلابية الميدانية للمشروعات القومية الكبرى، بجانب برامج وأنشطة التوعية التى تستهدف تنمية وعى الطلاب فى كافة التحديات التى تواجه الوطن، وتنفيذ خطة تنمية الوعى الطلابى والأنشطة الطلابية خلال العام لاستثمار مواهب الطلاب وصقل مهاراتهم والتوعية بالتحديات التى تواجه الدولة فى ظل بناء الجمهورية الجديد.





جاء ذلك خلال عقد مجلس عمداء جامعة المنصورة اليوم الأحد جلسته برقم 212 برئاسته. واستعرض رئيس الجامعة خلال الجلسة خطة العمل خلال الفترة القادمة فى مختلف الكليات وكافة القطاعات وكذلك استعراض كاففة الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات التى سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة، وتنفيذ خطط الأنشطة الطلابية والتى تستهدف صقل شخصية الطلاب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التى تمكنهم من الإبداع والقدرة على تحمل المسئولية.

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