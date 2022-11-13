انت الان تتابع خبر انفجار إسطنبول .. إصابة أكثر من 15 شخص حتي الآن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وقع صباح اليوم الأحد الموافق 13 نوفمبر 2022 انفجر في ساحة تقسيم والتي عرف إعلامياً بـ”انفجار إسطنبول”، حيث تعد تلك الساحة من أبرز الأماكن السياحية المكتظة بالسياح طوال العام في تركيا.

ونتج عن انفجار إسطنبول إصابة ما يقارب 17 جريحاً، حيث تم نقلهم جميعاً إلي المستشفيات القريبة من مكان الحدث لتلقي العلاج اللازمة.

وأكدت السلطات الصحية في مدينة إسطنبول أن جميع المصابين بحالة صحية جيدة ومستقرة وسوف يخرجون من المستشفيات فور تماثلهم للشفاء.

ووقع انفجار إسطنبول في يوم العطلة الأسبوعية بالنسبة للمواطنين الأتراك، حيث أن اليوم الأحد هو عطلة رسمية في جميع أنحاء تركيا، حالها حال الكثير من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا .