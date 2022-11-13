انت الان تتابع خبر حالة الطقس غدا الأثنين 14 نوفمبر 2022 .. الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الأثنين الموافق 14 نوفمبر 2022، على محافظات جمهورية مصر العربية في ظل ظاهرة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد بسبب المنخفض الجوي بالبحر المتوسط.أوضحت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس غداً سوف تتميز بأن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة وسط سيناء والسواحل الشرقية للبلاد، حيث أنه هناك الكثير من السحب الممطرة المتواجدة في سماء السواحل الشمالية والمدن الساحلية للبلاد.

وأشارت الهيئة أن سوف يسود طقس غائم في ساعات الصباح على جميع مدن ومحافظات الجمهورية ثم يكون بعد ذلك معتدل، أما خلال ساعات الليل فسوف يسود طقس لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.