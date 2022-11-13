انت الان تتابع خبر سعر شيكولاتة كادبوري .. زيادة جديدة من جنيه وأنت طالع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة موندليز العالمية قراراً هاماً خلال الساعات القليلة الماضية بشأن سعر شيكولاتة كادبوري التي تقوم بإنتاجها وتوزيعها في كافة الأسواق داخل جمهورية مصر العربية.وأعلنت شركة موندليز العالمية عن رفع سعر الشيكولاتة بمختلف أنواعها واحجمها، وأنها قامت بإخطار التجار بهذه لزيادة موضحاً أن السبب وراء الزيادة الجديدة يتمثل في لمواكبة آليات السوق الحالية.

سعر شيكولاتة كادبوري: