سعر شيكولاتة كادبوري .. زيادة جديدة من جنيه وأنت طالع

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة موندليز العالمية قراراً هاماً خلال الساعات القليلة الماضية بشأن سعر شيكولاتة كادبوري التي تقوم بإنتاجها وتوزيعها في كافة الأسواق داخل جمهورية مصر العربية.وأعلنت شركة موندليز العالمية عن رفع سعر الشيكولاتة بمختلف أنواعها واحجمها، وأنها قامت بإخطار التجار بهذه لزيادة موضحاً أن السبب وراء الزيادة الجديدة يتمثل في لمواكبة آليات السوق الحالية.
سعر شيكولاتة كادبوري:
1- سعر شيكولاتة كادبوري وسط سادة ارتفعت إلى 7 جنيهات مقابل 6 جنيهات.
2- سعر شيكولاتة كادبوري وسط بالبندق إلى 7 جنيهات مقابل 6 جنيهات.
3- سعر شيكولاته كادبوري كبيرة سادة 59 جم إلى 22 جنيها مقابل 20 جنيها.
4- سعر شيكولاته كادبوري سادة 90 جم إلى 35 جنيها مقابل 32 جنيها.
5- سعر شيكولاتة كادبوري بالبندق 90 جم إلى 35 جنيها مقابل 32 جنيه.
6- سعر شيكولاته كادبوري أكياس ميني سادة إلى 65 جنيها مقابل 55 جنيها.
7- سعر شيكولاتة ميني أوريو إلى 65 جنيها مقابل 55 جنيها.
8- سعر بسكويت أوريو بالشيكولاتة 2 قطعة إلى 7 جنيهات مقابل 6 جنيهات.
9- سعر بسكويت دبل شيكولاتة الجديد إلى 7 جنيهات مقابل 6 جنيهات