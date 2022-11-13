أخبار مصرية

الأزهر يُدين التفجير الإرهابى فى إسطنبول ويعزى "الشعب التركى"

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 09:30 مساءً - أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات؛ التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم الأحد، في مدينة إسطنبول التركية، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

 

وأعرب الأزهر عن تضامنه مع جمهورية تركيا في مصابها الجلل، مشددًا على أن استهداف المدنيين؛ إفساد في الأرض، وتجرد من كل القيم الدينية والإنسانية. 

 

وتقدم الأزهر بخالص العزاء إلى الشعب التركي، وإلى أسر الضحايا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يرزق أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا