محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل برواتب تصل إلى 5000 جنيه.. اعرف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 09:29 مساءً - كشفت محافظة الجيزة، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، توافر فرص عمل بإحدى شركات الأمن والحراسة.

وحددت محافظة الجيزة الوظائف المتاحة وشروط التقديم، وجاءت كالآتي:

-أمن إداري بأكتوبر، 12 ساعة، المرتب 3200 جنيه، يوجد سكن ومواصلات من الهرم.

-أمن إداري بمستشفى بأول فيصل، 12 ساعة.

-أمن بحدائق الأهرام، 8 ساعات، المرتب 2700 جنيه.

-مشرفين أمن بأكتوبر والتجمع، 12 ساعة، المرتب من 4500 إلى 5000 جنيه، مواصلات.

-أمن بالتجمع الخامس، 12 ساعة، المرتب 3400، مواصلات من دائرى المنيب والهرم.

وحددت المحافظة شروط التقديم، وجاءت كالآتي:

-المؤهل بداية من إعدادي.

-السن من 20 إلى 47.

وحددت محافظة الجيزة، مواعيد الحضور للمتقدم للوظائف، مؤكدة الحضور لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف، عبر أرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".