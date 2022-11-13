جامعة كفر الشيخ تطلق زيارات ميدانية لمشروعات حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقى اهتمام الجامعة بدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، لأهمية دورها فى تحسين المنظومة الاجتماعية للمصريين فى المناطق الأكثر احتياجا لتقديم الدعم والرعاية فى كافة المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، للارتقاء بالمستوى المعيشى داخل المجتمع المصرى.





جاء ذلك خلال إعلان رئيس الجامعة اليوم الأحد مشاركة 100 طالب وطالبة من كليات ومعاهد الجامعة المتنوعة فى جولة ميدانية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" فى قريتى "البصراط واليسرى" مركز مطوبس بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بإشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وزار وفد طلاب كليات الطب البيطرى، والتمريض، والتربية النوعية، مدرسة للتعليم الأساسى فى قرية " البصراط" ومركز الشباب ومجمع خدمات المواطنين وأيضا مشروع مجمع الخدمات الزراعية، والمركز التكنولوجى، مشروع مجمع الخدمات البيطرية ومركز تجميع الألبان، ومشروع نقطة إسعاف الكمين الدولى محطة رافع صرف صحى اليسرى، وكوبرى حديث الإنشاء لخدمة المواطنين بقرية "اليسرى، مشروع توسعات مدرسة اليسرى الإبتدائية".

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من الجولة التفقدية تعريف الشباب بالمشروعات القومية فى مختلف القطاعات، وتعزيز ثقافة العمل التطوعى لديهم وتنمية روح الولاء والانتماء، وإطلاعهم على الجهد المبذول من قبل الدولة المصرية للارتقاء بحياة المواطنين فى الريف.

كما أوضح أن الجامعة شاركت ضمن مشروع حياة كريمة بالعديد من القوافل الشاملة المتنوعة فى القرى انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها فى المشاركة المجتمعية، لتقديم الخدمات الطبية والبيطرية والبيئية، إضافة إلى تقديم العديد من الدورات التوعوية والتثقيفية لأهالى تلك القرى.

وقال الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن دور الجامعة لا يقتصر على الجانب التعليمى والتربوى فقط بل يمتد ليشمل تشكيل وعى الطلاب والطالبات بحجم الإنجازات فى المشروعات القومية الكبرى، التى تمثل لهم مجالات جديدة للعمل بعد تخرجهم.

وأشار إلى أن ما تم إنجازه من مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يعد طفرة غير مسبوقة تشهدها مراكز وقرى الريف المصرى خصوصا فى قرى مركز مطوبس.

من جانبهم أعرب طلاب الجامعة عن سعادتهم بما شاهدوه من إنجاز ملموس على أرض الواقع، مؤكدين أن تلك المشروعات سوف تساهم بشكل كبير فى تغيير واقع قرى الريف المصرى، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.