أبو مازن لـ"القاهرة الإخبارية": مصر قامت بجهود جبارة للمصالحة الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 08:28 مساءً - قال الرئيس الفلسطينى، محمود عباس أبو مازن، إن مصر قامت بجهود جبارة للمصالحة الفلسطينية، موضحا أن الرئيس الأمريكى جو بايدن أكد أنه مؤمن بحل الدولتين، ومطالبا حماس بالاعتراف بمنظمة التحرير.

وأضاف الرئيس الفلسطينى، خلال حواره مع قناة القاهرة الإخبارية، أن الانتخابات الفلسطينية استحقاق مهم ولا بد من تنفيذه ولكن إسرائيل لا تسمح لنا أن نعقد هذه الانتخابات فى القدس علما أننا نفذنا الانتخابات فى أوقات ماضية فى القدس مثل عام 1996 و2005 والآن إسرائيل ترفض ذلك.

وتابع الرئيس الفلسطيني: لا أستطيع عقد انتخابات فى منطقة غير القدس لأن القدس الشرقية عاصمة فلسطين وأى إجراء للانتخابات بعيدا عن القدس لأن هذا يعنى تناول عنها ونثبت كلام الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب.

وتابع الرئيس الفلسطيني: قلنا إننا مستعدون للحديث مع إسرائيل وحددنا 22 مايو أن تكون الانتخابات فى هذا التوقيت ولم يصلنا جواب وسألنا الأوروبيين هل جاء لكم جواب من إسرائيل قالوا لا، فقررنا تأجيل الانتخابات بشكل مؤقت حتى تتاح لنا الفرصة لعقد الانتخابات فى القدس وحتى وإسرائيل تصر على موقفها، ولا نستطيع قبول موقف إسرائيل بشأن القدس.