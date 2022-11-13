رفضًا لممارسات موظفى المنظمة الدولية.. وقفة تضامنية للجالية المصرية فى روما

جدة - نرمين السيد - وعبر أبناء الجالية عن دعمهم للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يقوم تنمية حقيقية فى كافة القطاعات بمصر، حيث حملوا العديد من اللافتات التى أكدوا من خلالها رفضهم التدخل فى الشأن المصرى الداخلى.

وتأتى الوقفة بعدما منع موظفو أمن الأمم المتحدة، النائب عمرو درويش، من إبداء رأيه فى الجلسة التى شاركت فيها سناء سيف شقيقة علاء عبدالفتاح المحبوس على ذمة قضايا جنائية.