محافظ سوهاج يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بدائرة مركز ومدينة جرجا

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ - خلال جولته التفقدية اليوم الأحد- إنه تفقد خلال جولته مع نائبه أحمد سامى القاضى، وعاطف الصمطى رئيس مركز ومدينة جرجا شارع عبد الله النديم عقب انتهاء أعمال الرصف بطول 1.5 كيلو متر، وعرض 15 مترا، بتكلفة 4.5 مليون جنيه، من بند رد الشيء لأصله، وذلك عقب انتهاء جميع أعمال المرافق بالشارع من "مياه وصرف صحى وغاز"، لافتا إلى أنه وجه رئيس المدينة بإتخاذ الإجراءات اللازمة ودراسة رصف امتداد الشارع حتى مصنع السكر لمنع الإزدحام وتحقيق السيولة المرورية بالمدينة.

وتفقد كذلك مجمع مواقف جرجا الجديد، والأعمال التى تمت به لخدمة السائقين والركاب من "دورات مياه جديدة وبوفيه"، وتابع الإلتزام بتطبيق تعريفة الركوب المقررة،وأعمال الأنترلوك فى المنطقة أسفل كوبرى جرجا العلوى، والشوارع المتفرعة بإجمالى مسطح 25 ألف متر من بلاط "الأنترلوك"، بالإضافة إلى كوبرى المشاة أعلى السكة الحديد، والتقى عددا من الأهالى واستمع إلى مطالبهم، ووجه بالتنسيق فورا مع الجهات المعنية بتلك الطلبات وتلبيتها، والتى تنوعت ما بين "طلبات للعلاج بالتأمين الصحى، وطلبات للحصول على فرصة عمل، وطلبات أخرى خاصة بالتضامن الاجتماعى".

وأوضح المحافظ أنه تم تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بقرية "البربا" بدائرة المركز للوقوف على نسب التنفيذ، ومتابعة معدلات الأداء والعمل على تذليل أى معوقات، حيث تفقد مجمع خدمات المواطنين "تحيا مصر" والذى تم الإنتهاء منه بنسبة تنفيذ 100 %، ويتكون من 3 طوابق ويشمل الطابق الأرضى "مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين"، والطابق الأول علوى "السجل المدنى، والشهر العقارى، والبريد، والتموين"، فيما يشمل الطابق الثانى علوى " الوحدة المحلية، والمجلس المحلى، والتضامن الإجتماعى ".

كما تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة "وحدة البربا الاجتماعية"، على مساحة 250 م2 حيث وصلت نسبة التنفيذ بها 94 %، وتشمل الأعمال "رفع كفاءة الحوائط والأرضيات، وأعمال النجارة، ودورات المياه "، بالإضافة إلى أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وتنسيق الموقع العام للوحدة.

وأشار المحافظ إلى أنه اختتم جولته بقرية " البربا " بتفقد محطة رفع مشروع الصرف الصحى بالقرية، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل إنشاء المشروع، والذى يخدم 25 ألف نسمة بالقرية وتوابعها، وتشمل المحطة مضختين تصرف 96 لتر/ ثانية، وتم أنهاء الأعمال الإنشائية، وجارى الانتهاء من الأعمال الكهروميكانيكية لخط الطرد، وتنسيق الموقع العام للمحطة.