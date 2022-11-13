مدة معاش تكافل وكرامة .. اعرفها واستعلم عن نفسك من هنا

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رياض - احمد صلاح - تسأل الكثير من المستحقين والقائمين بالصرف من أصحاب المعاشات خلال الساعات الماضية على مدة معاش تكافل وكرامة وكم الفترة التي يتم خلالها صرفه لهم.في هذا السياق حددت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتور نيفين القباج جميع الأسس المنظمة لعملية صرف معاش تكافل وكرامة والمدة التي تستمر عملية الصرف وشروط الحصول علىه.

مدة معاش تكافل وكرامة: