مدة معاش تكافل وكرامة .. اعرفها واستعلم عن نفسك من هنا

رياض - احمد صلاح - تسأل الكثير من المستحقين والقائمين بالصرف من أصحاب المعاشات خلال الساعات الماضية على مدة معاش تكافل وكرامة وكم الفترة التي يتم خلالها صرفه لهم.في هذا السياق حددت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتور نيفين القباج جميع الأسس المنظمة لعملية صرف معاش تكافل وكرامة والمدة التي تستمر عملية الصرف وشروط الحصول علىه.
مدة معاش تكافل وكرامة:
تتواصل عملية الصرف للمستحقين لمعاش تكافل وكرامة طوال تواجد الأسس التي تم عليها الصرف من الظروف المعيشية والصحية والتي منها عدم التحصل علي أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان إجتماعي شهرية ، حيث أنه في حالة زوال هذه الظروف يتم وقف الصرف على لفور .
الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة:
1- الدخول إلي موقع وزارة التضامن الاجتماعي عن طريق الضغط هنا.
2- كتابة اسم المستخدم.
3- كتابة الرقم القومي.
الأوراق اللازمة للتقديم في تكافل كرامة :
1- صورة بطاقة الرقم القومى.
2- صورة من شهادة الزواج أو الطلاق.
3- صورة شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة.
4- صورة من بطاقة التموين الخاصة بالعائلة.
5- صورة شهادة السجن لحالات السجن للاب أو الام