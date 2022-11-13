مد ساعات العمل بالقطار الكهربائى الخفيف من 7:30 وحتى 12:00 صباحا من الغد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 07:29 مساءً - أعلنت شركة " آر. أية. تي. بي" الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل قطار العاصمة (مشروع القطار الكهربائي الخفيف) عن تعديل ساعات العمل بمحطات قطار العاصمة لتبدأ من الساعة 7:30 صباحًا وحتى 12:00 صباحا بداية من غدا الاثنين الموافق 14 نوفمبر، ضمن إستراتيجية شاملة لتقديم خدمات تنقل سهلة وسلسة للركاب وإدخال تحسينات وتطويرات بصفة مستمرة على القطار، طبقاً لتوجيهات وزارة النقل وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق.

وأكدت الشركة على وجود أتوبيسات لنقل الركاب وتوصليهم من خارج محطات قطار العاصمة الي قلب المدن "مدينة العبور، مدينة الشروق، مدينة نيو هليوبوليس، مدينة بدر ومدينة العاشر من رمضان"، والعكس في أوقات العمل الرسمية للقطار وذلك بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين وتشجعيهم على استخدام النقل الجماعي.