التحالف الوطنى للعمل الأهلى: «ستر وعافية» تقدم مساعدات لـ10 آلاف مواطن

جدة - نرمين السيد - وقال التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، عبر صفحته بموقع "فيسبوك" إن القافلة الشاملة "ستر وعافية" احتوت اليوم على مساعدات لأهالى الغربية، حيث خدمت القافلة ما يقرب من 10 آلاف مستحق، بوجود 15 مؤسسة وجمعية من أعضاء التحالف، بمساعدة 2000 مصرى ومصرية.

وأوضح التحالف "أهم حاجة الضحكة الصافية كانت مالية قلب كل شاب/ة متطوع أو شغال فى المجتمع المدنى وهو بيخدم بلده وناسه. استنونا القافلة الجاية فى محافظة تانية وزيارة كلها محبة وعطاء من مؤسسات التحالف المدنى للعمل الأهلى التنموى".

يذكر أن كيانات التحالف التى شاركت بالقافلة الطبية هى: "جمعية رعاية مرضى الكبد - جمعية مصطفى محمود - صناع الخير - راعى مصر - صناع الحياة"، وقدمت الأجهزة التعويضية "الأورمان"، وتم صيانة الأجهزة التعويضية بواسطة "الهيئة القبطية الإنجيلية".

كما شارك فى التمكين الاقتصادى جمعية "الأورمان"، وفى التوعية "مؤسسة بهية - الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة - صناع الحياة"، وفى الكرنفال " الهيئة القبطية الإنجيلية - صناع الحياة - الأورمان"، وفى معرض الملابس "الأورمان".

وشارك فى حملة طرق الأبواب "مصر الخير - أبوالعينين - الأورمان"، ومنفذ البطاطين "الأورمان"، وتوزيع السلع الغذائية واللحوم "أبوالعينين - بنك الطعام المصرى - الأورمان - العربى"، ومسح طبى شامل لطلبة المدرسة الابتدائى المشتركة بالقرية "صناع الخير"، والتنظيم الشامل للقافلة "صناع الحياة"، والتنظيم الداخلى متطوعين كل الكيانات بشراكة صناع الحياة.