وقفات للمصريين فى فيينا لتأييد الرئيس السيسى (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - نظم عدد من أبناء الجالية المصرية، فى العاصمة النمساوية "فيينا"، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية وذلك تضامنًا مع الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسى بالتزامن مع إطلاق اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية لبعض الدعوات المشبوهة.





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