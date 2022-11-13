تحيا مصر.. وقفة للجالية المصرية فى فيينا لدعم مصر والقيادة السياسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 06:30 مساءً - نظم أبناء الجالية المصرية فى فيينا، وقفة رافعين علم مصر، لدعم الدولة المصرية، والاحتفال بنجاح تنظيم قمة المناخCop27 فى شرم الشيخ، وسط أنغام مكبرات الصوت "تسلم الأيادى"

وردد المشاركون فى الوقفة هتافات للتضامن مع الدولة ودعمها، منها: "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر"، حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعبروا عن رفضهم للتدخلات الخارجية فى الشأن الداخلى المصرى، أو المس بسيادة مصر واستقلال القضاء، ورفعوا صور لعلاء عبد الفتاح مكتوب عليها " سجين جنائى"

وأكد المشاركون فى الوقفة، أن كل المصريين فى الخارج هم فداء للدولة المصرية ورئيسها وللشعب المصرى، فى مواجهة كل مخططات الفوضى التى تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية، التى تعانى من إفلاس دفعها إلى استئجار أشخاص بمقابل مادى للوقوف معها، وقالت "احنا مصريين مش بنتأجر".