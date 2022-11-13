بصور الرئيس السيسي.. وقفة للجالية المصرية فى روما لدعم الدولة المصرية ورفض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - نظم أبناء الجالية المصرية في روما بإيطاليا، وقفة رافعين علم مصر، لدعم الدولة المصرية، والاحتفال بنجاح تنظيم قمة المناخCop27 في شرم الشيخ، وسط هتافات "تحيا مصر – بنحبك يا سيسى"، وصور الرئيس السيسى .

وردد المشاركون في الوقفة هتافات للتضامن مع الدولة ودعمها، منها: "تحيا مصر"، حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، معبرين عن رفضهم للتدخلات الخارجية فى الشأن الداخلى المصرى، أو المس بسيادة مصر واستقلال القضاء، ورفعوا صور ضد السجين علاء عبد الفتاح للتنديد بالتدخل الأجنبي.

وأكد المشاركون في الوقفة، أن كل المصريين في الخارج هم فداء للدولة المصرية ورئيسها وللشعب المصرى، في مواجهة كل مخططات الفوضى التي تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية، التي تعانى من إفلاس دفعها إلى استئجار أشخاص بمقابل مادى للوقوف معها.