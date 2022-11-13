على هامش «COP27».. مؤسسة «حياة كريمة» تشارك فى مبادرة «حياة كريمة لأفريقيا»

جدة - نرمين السيد - شاركت مؤسسة "حياة كريمة"، فى تدشين مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية"، والتى أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف تحسين جودة الحياة فى 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا فى القارة الأفريقية بحلول عام 2030، وذلك بطريقة تتلاءم مع التغيرات المناخية التى تواجهها أفريقيا والعالم أجمع.





وعُقدت جلسة خاصة حول هذه المبادرة فى المنطقة الزرقاء "Blue Zone"، ضمن فعاليات يوم "الزراعة والتكيف" فى مؤتمر قمة المناخ "COP27"، المُنعقد حاليًا فى شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى.

وشارك فى الجلسة كل من؛ الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور محمود محى الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، وآية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة"، ويوجين ويليمسن، الرئيس التنفيذى لشركة بيبسيكو فى أفريقيا والشرق الأوسط، وجنوب آسيا، والمهندسة سارة البطوطى السفيرة العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كما شارك عدد من الممثلين رفيعى المستوى من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وعدد من وزراء البيئة بدول؛ توجو، والأردن، والسعودية، وبوتسوانا، والكونغو، ورواندا، والصومال، بالإضافة إلى حضور موسع من قبل منظمات المجتمع المدنى، والعديد من الشخصيات المؤثرة المعنية بمجالى البيئة والتنمية.

وخلال كلمتها أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى آثار التغيرات المناخية التى ستعانى منها القارة الأفريقية، والتى ستؤثر بدورها على نوعية حياة السكان الأفارقة، وخاصة أولئك الذين يعيشون فى المناطق الريفية، لافتةً إلى أن تلك المناطق ستعانى من ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستويات سطح البحر، والتغيرات المناخية المفاجئة خلال هطول الأمطار، وغير ذلك من ظواهر الطقس المتطرفة، حيث ستشكل تلك التحديات المتتالية مخاطر كبيرة على الزراعة والأمن الغذائى، ما قد يؤدى إلى عكس مكاسب التنمية التى تم تحقيقها.

وقالت "السعيد" إن تفشى فيروس "كوفيد -19" والتحديات الجيوسياسية الأخيرة يؤثر بشكل خطير على الاقتصاد العالمى ويزيد من تعقيد التحديات التى تواجهها أفريقيا حاليًا، بما فى ذلك أزمة الديون، وارتفاع التضخم والبطالة، والحاجة إلى توسيع شبكات الحماية الاجتماعية.

وأضافت أنه بالرغم من ذلك؛ تمتلك أفريقيا إمكانات كبيرة لمواجهة هذه التحديات بطريقة حساسة للمناخ، حيث يتحقق ذلك من خلال تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التى تراعى المناخ وتأخذ فى الاعتبار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبدأ عدم ترك أحد خلف الركب، مشيرة إلى أهمية الشراكات وتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين البلدان الأفريقية.

وأشارت آية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة"، إلى أن فكرة المبادرة التى قدمها مجموعة من الشباب المصرى، حصلت على الدعم الكامل من القيادة السياسية المصرية ليتحول الحلم لحقيقة، حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، مبادرة "حياة كريمة" فى عام 2019، وتمت دعوة كل المؤسسات الحكومية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدنى والشباب المصرى للمشاركة فى المبادرة الوطنية.

وأضافت "عمر" أن مؤسسة "حياة كريمة" احتفلت منذ أيام قليلة بتكريم المؤسسة عن دورها فى تأهيل قرية فارس للحصول على شهادة ترشيد للمجتمعات الخضراء من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حيث تم ذلك المشروع بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشركة إيكونسلت للاستشارات الهندسية والبيئية والجمعية المصرية للأبنية الخضراء، متابعةً أن المؤسسة تواصل قصة نجاحها من خلال مشاركتها فى إطلاق "مبادرة حياة كريمة لأفريقيا".