مصر تعزى تركيا فى ضحايا انفجار إسطنبول 

جدة - نرمين السيد - أدان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأشد العبارات، اليوم 13 نوفمبر الجاري، حادث التفجير الإرهابي الذي وقع بمدينة إسطنبول التركية اليوم، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.





وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن خالص تعازي جمهورية مصر العربية لذوي الضحايا والشعب التركى الصديق والجمهورية التركية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وأكد السفير أبو زيد فى هذا الإطار، على موقف مصر الثابت الذى يرفض كافة أشكال العنف والإرهاب، مهما كانت مسبباته، داعيا جميع دول العالم إلى التضامن فى مواجهة هذه الظاهرة البغيضة وتجفيف منابع دعمها ماديا أو فكريا أو بأى شكل من الأشكال.

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