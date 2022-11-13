حياة كريمة.. تنفيذ 95% من مشروعات شبكات مياه الشرب بقرى ببنى سويف

وقالت المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب بالمحافظة -فى بيان اليوم الأحد بشأن متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات القطاع الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"- إن نسبة تنفيذ مشروعات شبكات مياه الشرب بلغت 95%، فيما وصلت نسبة تنفيذ مشروعات المد والتدعيم لشبكات الصرف الصحى 100%، بينما بلغت نسبة تنفيذ مشروعات إنشاء محطات مياه الشرب 30%، فى حين وصلت نسبة تنفيذ مشروعات إعادة تأهيل محطات المياه إلى 100%.
وأضافت أنه تم الاستجابة والتعامل مع أكثر من 1900 شكوى خاصة بمياه الشرب والصرف الصحى والجودة والمحاسبة، وتم تركيب 845 وصلة مياه شرب منزلية بجانب تركيب 150 وصلة صرف صحى بالمنازل "خلال الفترة من 11 أكتوبر الماضى إلى 10 نوفمبر الجارى" علاوة على حصول محطة مياه الشيخ عابد بسمسطا على شهادة TSM "الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة" بجانب تجديد شهادة "TSM" لمحطة معالجة كفر أبو شهبة بإهناسيا، فضلاً عن قيام الشركة بعقد وتنظيم 19 ندوة توعوية بأهمية ترشيد استهلاك المياه استهدفت طلاب المعاهد الأزهرية بالواسطى، إضافة إلى تنفيذ حملتين لطرق الأبواب بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بمركزى ببا وناصر.
وأشارت إلى أنه تم تنفيذ ورش عمل تدريبية لتطوير منظومة العمل بالشركة التى تضمنت التدريب وتطوير القدرات فى مجالات إعداد الخطة الاستراتيجية شارك فيها 23 متدربًا على مجموعتين، واستقبال شكاوى العملاء من خلال برنامج CMS لـ 16 متدربًا، وتوحيد طريقة حساب الطاقات التصميمية لمحطات الرفع لـ 9 متدربين، وتنفيذ برنامج تدريب للسلامة والصحة المهنية لـ 19 متدربًا.
وأكدت رئيس الشركة دعم المحافظ لمنظومة العمل بالشركة وفروعها على مستوى المراكز والمدن، منوهة عن الجهود التى تبذلها المحافظة بالتنسيق مع الهيئة القومية للصرف الصحى والشركة القابضة لتشغيل المشروعات المتوقفة منذ سنوات ونجاح تذليل كل العقبات لتشغيل المشروعات وتسليم باقى الشبكات وبدء التشغيل لها، وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
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