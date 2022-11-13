استمارة الشهادة الاعدادية .. تعرف على الخطوات والمستندات المطلوبة للتسجيل

رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من أولياء الأمور في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية في الساعات الماضية باستخدام المحرك المعد خصيصاً لذلك جوجل حول استمارة الشهادة الاعدادية، وكيفية ملء استمارة الشهادة الاعدادية والخطوات التي يجب اتباعها للقيام بذلك.وفي هذا السياق قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي بتحديد الخطوات التي يجب على الطلاب وأولياء الأمور اتباعها من تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي للتقدم لامتحان الشهادة الإعدادية خلال العام الدارسي الحالي 2022-2023.
خطوات تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية:
1- الدخول إلي الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة التقدم للامتحان للعام الدراسي 2022-2023 والذي سوف يتم الإعلان عنه خلال الساعات القادمة.
2- كتابة البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بالطالب.
3- استكمال البيانات المطلوبة والتي تشمل العنوان، ورقم الهاتف وتحميل الصورة الشخصية للطالب.
المستندات اللازمة لتسجيل استمارة الشهادة الاعدادية:
1- 3 صور شخصية خلفية بيضاء.
2- رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي.
3- رسم الامتحان بقيمة 158 جنيها.
4- شهادة الميلاد للطالب.
5- طابع “دعم وتمويل المشروعات” فئة 10 جنيهات
6- استمارة التقدم الإلكترونية والتي ستتم طباعتها من الموقع الإلكتروني
7- مبلغ جنيهين رسوم الامتحان
8- تسليم تلك الأوراق في حافظة بلاستيك وتسلم للجنة شؤون الطلاب والامتحانات بالمدرسة