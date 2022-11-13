انت الان تتابع خبر استمارة الشهادة الاعدادية .. تعرف على الخطوات والمستندات المطلوبة للتسجيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من أولياء الأمور في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية في الساعات الماضية باستخدام المحرك المعد خصيصاً لذلك جوجل حول استمارة الشهادة الاعدادية، وكيفية ملء استمارة الشهادة الاعدادية والخطوات التي يجب اتباعها للقيام بذلك.وفي هذا السياق قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي بتحديد الخطوات التي يجب على الطلاب وأولياء الأمور اتباعها من تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي للتقدم لامتحان الشهادة الإعدادية خلال العام الدارسي الحالي 2022-2023.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية: