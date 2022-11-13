رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين موقف احتياطيات السلع الأساسية

وفى مستهل اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى أن مقابلة اليوم تأتى فى إطار المتابعة المستمرة لموقف أرصدة السلع الأساسية والتأكيد على ضرورة توافر مخزون استراتيجى آمن فى ظل التحديات العالمية الراهنة.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية: لدينا احتياطى استراتيجى آمن من مختلف السلع الأساسية، مؤكدًا حرص الدولة على السعى لتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين فى الأسواق المحلية، موضحا أن الاحتياطيات من القمح تبلغ 5 أشهر، والسكر التموينى 4.5 شهر، علما بأن موسم توريد قصب السكر وبنجر السكر سيبدأ اعتبارا من يناير- فبراير 2023، والزيت 4.8 شهر، والدواجن المجمدة 4.8 شهر، واللحوم الحية 12.6 شهر، والمكرونة 5.8 شهر، والأرز 5.5 شهر، علما بأن مصر لديها اكتفاء ذاتى من سلعة "الأرز".
وفيما يتعلق بمدى كفاية سلعة "الأرز" بالأسواق، أكد الدكتور على المصيلحى توافر الأرز الأبيض بالأسواق بمختلف أنواعه مع انتظام ضخ كميات وفيرة من هذه الأنواع يومياً بجميع الأسواق والمنافذ التموينية بجميع محافظات الجمهورية، مُشددا على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع الممارسات الاحتكارية أو أى تلاعب بالأسعار.
وفى ختام اللقاء، وجّه رئيس الوزراء باستمرار إتاحة "الأرز" أمام المواطنين، فى المجمعات الاستهلاكية، والمنافذ التموينيةـ وجميع نقاط البيع بالمحافظات على مستوى الجمهورية.
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