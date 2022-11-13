وزير الصحة: المبادرات الرئاسية حققت نجاحًا غير مسبوق

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة، على تبنى وإطلاق مبادرات صحية جديدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التى تهدف إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، مع الدكتور محمد حسانى، مساعد الوزير لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، ومنسقى المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة، لمتابعة مؤشرات الأداء للمبادرات الصحية الرئاسية خلال الربع السنوى الثالث لعام 2022.

وفى مستهل الاجتماع، أوضح الوزير أن المبادرات الرئاسية حصدت العديد من الإشادات الدولية، خلال السنوات الماضية، وحققت نجاحًا غير مسبوق، فى تنفيذ خطة الدولة نحو القضاء على مسببات الأمراض وليس علاجها فقط، لافتًا إلى أن تلك المبادرات ساهمت فى تكوين قاعدة بيانات، تتيح اتخاذ قرارات تعود بالنفع على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على تقارير الربع الثالث من عام 2022 والخاص بمؤشرات أداء المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة، ومقارنتها بالربع السنوى الثانى من العام، للتأكد من ارتفاع معدل الأداء وسير العمل ضمن الخطة الخاصة بكل مبادرة، والتى تشمل: "مبادرة القضاء على فيروس سى والكشف المبكر للأمراض الغير سارية والبرامج المتفرعة منها، مبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، مبادرة دعم صحة المرأة، مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، مبادرة دعم صحة الأم والجنين، مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، ومبادرة علاج الأطفال من مرضى الضمور العضلى".

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير أكد على أهمية استمرار العمل ضمن مبادرة القضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية والبرامج المتفرعة منها، والتى تتضمن "مبادرة الكشف عن فيروس سى لطلاب المدارس، ومبادرة مسح فيروس سى لمرضى الأقسام الداخلية بالمستشفيات، ومبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد، ومسح مستشفيات الصحة النفسية"، وذلك لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس سى.

وأوضح "عبدالغفار" أن الوزير أكد أهمية متابعة السيدات المفحوصات ضمن مبادرة دعم صحة المرأة، لضمان الحفاظ على الزيارات الدورية للسيدات، بما يساهم فى خفض الوفيات الناتجة عن سرطان الثدى والأمراض غير السارية، فضلًا عن تحسين صحتهن الإنجابية.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه بوضع تصور متكامل للتوسع فى عدد المستشفيات الخاصة بتقديم الخدمات لكبار السن، وذلك ضمن استراتيجية العمل بمبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، مؤكدًا أهمية تلك المبادرة للكشف المبكر عن عدد من الأمراض التى تصيب كبار السن، بما يضمن رفع معدلات الإعاشة وخفض المضاعفات الناتجة عن أمراض الشيخوخة.

ولفت "عبدالغفار" إلى توفير 5 مليون كاشف لفحص الأطفال ضمن مبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، مؤكدًا أهمية رفع الوعى لدى أولياء الأمور بالتغذية السليمة.