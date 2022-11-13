على هامش فعاليات «COP27».. «السبكى» يتفقد معرض مبادرة السعودية الخضراء

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، معرض مبادرة السعودية الخضراء "Saudi Green Initiative"، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية "COP27".





وأشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن هذه الزيارة تأتى فى إطار التعرف والإطلاع على التجربة السعودية الرائدة فى التحول الأخضر، ولقاء بعض المسئولين، ومناقشتهم فى أحدث مشروعات التحول الأخضر للرعاية الصحية بوجه عام، والمنشآت الصحية بوجه خاص، والاستفادة من تجربتهم الرائدة فى التحول الأخضر للرعاية الصحية، وجعلها أكثر أمانًا واستدامة. وشملت الزيارة، الأجنحة المختلفة بالمعرض، والإطلاع على الإنجازات المتميزة والتقدم المحرز لمبادرة السعودية الخضراء على مدار عام كامل، والابتكارات فى مجال العمل المناخى. وأكد "السبكى"، أن الإطلاع على كل ما هو جديد فى عالم الرعاية الصحية هو دستور عمل الهيئة لتحقيق رؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر مطابق لأحدث المعايير العالمية، لافتًا إلى أهمية مناقشة أفضل الممارسات العملية وتسليط الضوء على الابتكارات فى مجال العمل المناخى، ودفع عجلة العمل الجاد لتغيير مسار تغير المناخ.

وتابع: "أهمية تعزيز هيئة الرعاية الصحية لمفاهيم المنشآت الصحية الخضراء، كونها ذراع الدولة الرئيسية لضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل، مما يسهم فى مكافحة التغير المناخى، وترجمة توصيات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى (COP27)".

وأضاف "السبكى"، أن العمل على تعزيز مفهوم المنشآت الصحية الخضراء بمصر، يُسهم فى الوصول إلى أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، وتحقيق الأهداف الوطنية الطموحة لمصر فى تشجيع الاستثمارات بمجال الرعاية الصحية فى مصر، وإقامة المشروعات الصحية الخضراء المستدامة، ووضع خارطة الطريق للتحول الأخضر للرعاية الصحية للسنوات المقبلة.

وأشاد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بمعرض مبادرة السعودية الخضراء، والمقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ الذى تستضيفه أرض مصر بمدينة شرم الشيخ الآن، لافتًا إلى إنجازات المبادرة، والتقدم الذى أحرزته فى مجال التحول الأخضر للرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية.

وأكد "السبكى" على العلاقات المتميزة التى تتسم بالقوة والاستمرارية بين مصر والمملكة نظرًا للمكانة والقدرات الكبيرة التى يتمتع بها البلدين على الأصعدة العربية والدولية، متابعًا أن مبادرة السعودية الخضراء إنجاز كبير فى مجال التحول الأخضر بالمملكة.